Gaziantep'te kaçak bahis operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatan ve yer sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şubesi Müdürlüğü ve Ahlak Büro ekipleri tarafından Şehitkamil ilçesi Maaşkuyu Caddesi'nde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bahis oynatan 9 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 6 oyun makinası, 5 yazıcı, bahis kuponları, 3 bilgisayar hardiski ve 3 bin 845 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelilere 5 bin ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Operasyon yapılan 6 iş yeri Şehitkamil Zabıta ekiplerince mühürlendi.