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Gaziantep'te "kaçak hap" operasyonu

- Suriye'den Türkiye'ye giriş yapılmak istenilen tırda, cinsel uyarıcı nitelikte 492 bin adet hap ele geçirildi

Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Suriye'den Türkiye'ye giriş yapılmak istenilen tırda, cinsel uyarıcı nitelikte 492 bin adet hap ele geçirildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karkamış Gümrük Sahasından Türkiye'ye giriş yapılmak istenilen tırda, İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

Dedektör köpek Lia'nın da katıldığı arama çalışmalarında, aracın dorse kısmının zeminine gizlenmiş halde 492 bin adet cinsel uyarıcı nitelikte hap bulundu.

Haplara el konurken sürücü A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKaçakçılıkKarkamış Gümrük KapısıSuriye
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