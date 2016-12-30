Gaziantep'te kaçak içki ve sigara operasyonları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda bin 741 şişe kaçak içki, 419 litre etil alkol ve bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığını tehdit eden gümrük kaçağı ve sahte içkiyle sigaraya yönelik çalışmalara ağırlık verdi.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 6 büfe, depo ve ikametgahta yapılan aramalarda bin 747 şişe kaçak içki, 419 litre etil alkol, 30 boş şişe ve çeşitli markalarda bin 490 paket kaçak sigara bulundu.

B.A, S.A, B.K. ve B.A. hakkında yasal işlem yapıldı.