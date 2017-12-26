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Gaziantep'te kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 70 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, tedavisi tamamlanan askerler taburcu edilmeye başlandı.

Gaziantep'te kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 70 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

106. Topçu Alay Komutanlığında görevli askerlerin bir kısmı dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerlerden tedavisi tamamlananlar, taburcu edilmeye başlandı.

Kaymakam Ramazan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastane yetkililerden aldığı bilgiye göre askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenlerin taburcu edildiğini söyledi.

Yıldırım, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Muhabir: Zekeriye Şimşek

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