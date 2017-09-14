Gaziantep'te kız kardeşlerin öldürülmesi davasında karar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 2 kez müebbet hapse mahkum edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hayri Azgın (46) ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Azgın, pişman olduğunu ifade ederek, "Onlar benim kardeşlerimdi. Böyle olmasını istemezdim ancak olay günü bana hakaret ve küfür etmeleri, Elif'in çantasından tabanca çıkarması nedeniyle böyle bir olay meydana geldi. O gün kardeşlerimi tesadüfen gördüm. Amacım onları öldürmek olsaydı ateş etmeye devam ederdim. Zaten olaydan çok kısa bir süre sonra emniyete giderek teslim oldum." dedi.

İki kızını kaybeden Hadice Azgın'ın avukatı Metin Kınacılar, sanığın indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ederek, şunları kaydetti:

"Olayda maktul Elif'in tabanca ya da biber gazı sıkması söz konusu değildir. Sanık yargılamaya yardımcı olmamıştır, sürekli olayın dışında beyanda bulunmuştur. İndirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep ediyoruz."

Bunun üzerine kararını açıklayan heyet, sanığa iki kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini göz önünde bulunduran heyet, indirim uygulayarak iki kez müebbet hapse hükmetti.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde 13 Aralık 2015'te Hayri Azgın, yolda karşılaştığı kız kardeşleri Semra Azgın (42) ile Elif Kınacı'yı av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.