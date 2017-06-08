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Gaziantep'te motosikletli kapkaççılar yakalandı

- Motosikletle takip ettikleri kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te motosikletli kapkaççılar yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te motosikletle takip ettikleri kişilerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle alan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amiriliği ekipleri, kent merkezinde farklı zamanlarda meydana gelen 11 ayrı telefon hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda mağdurların ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Mehmet B. ve Hüseyin Y. olduğunu belirledi.

Özellikle yolda yürürken uzun süre telefonla konuşan kişileri motosikletle takibe aldığı tespit edilen şüpheliler, adreslerinde gözaltına alındı.



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