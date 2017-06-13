Gaziantep'te otomobil hırsızlığı operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyon düzenledi. Gaziantep ve çevre illerden çalınanların da arasında olduğu çeşitli marka ve modelde 15 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalıntı araçlar ise sahiplerine teslim edildi.