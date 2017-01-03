Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Gaziantep'te otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

- Suriye uyruklu 11 yaşındaki yetim çocuk, okul çıkışında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiı

Gaziantep'te otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin çarptığı Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Kadriye Abdülmecit Özgezen İlkokulunda okuyan Suriye uyruklu Muhammed Halaf'a (11), okul çıkışında kaldığı Suriyeli yetim çocukların kaldığı eve doğru giderken, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yetim olan Halaf'ın öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından çocuğun cesedi, Gaziantep Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
GaziantepSuriye Uyruklu Muhammed HalafSuriyeli Yetim çocukYetim çocuk Trafik Kazasında öldüYetimhane
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.