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Gaziantep'te otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.İsmail Özel yönetimindeki 27 J 0828 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis karayolunun 6'ncı kilometresinde Hüseyin Güdücü'nün kullandığı...

Gaziantep'te otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İsmail Özel yönetimindeki 27 J 0828 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis karayolunun 6'ncı kilometresinde Hüseyin Güdücü'nün kullandığı 27 LV 649 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürüsü, eşi Zeynep Özel, Münevver ve Ayyuş Yıldırım ile traktör sürücüsü, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zeynep Özel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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1 ölü 4 YaralıGaziantepOtomobilTrafik KazasıTraktör
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