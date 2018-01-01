Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Jandarma Arama Kurtarma kovalamaca JAK cityscape
Ekmekte yeni dönem
Ekmekte yeni dönem
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak

Gaziantep'te polis şüpheli kovalamacası

- Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sırasında kullandığı otomobille sinyalizasyon direğine çarptı - Yaralı olarak yakalanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te polis şüpheli kovalamacası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sırasında otomobiliyle kaza yapınca yaralı olarak yakalandı.

Şahinbey ilçesinde yılbaşı uygulaması yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri 34 HS 0981 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına rağmen otomobiliyle kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Ekiplerin zaman zaman havaya uyarı ateşi açtığı kovalamaca sırasında Kavaklık Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda yoldan çıkarak sinyalizasyon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralı olarak yakalandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, araçta geniş çaplı arama yaptı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman olay yerinde incelemelerde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GaziantepIhtara Uymayan SürücüPolisin ''dur'' Ihtarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5