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Gaziantep'te polise av tüfeğiyle ateş edilmesi

- Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Gaziantep'te polise av tüfeğiyle ateş edilmesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık zanlılarının bulunduğu eve operasyon hazırlığı yapan güvenlik güçlerine otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir eve operasyon hazırlığı yapan polis ekiplerine ateş açılması olayına karışan O.D, C.A, M.B. ve G.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.D. ile C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.B. ve G.G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İbrahim Gezegen'e ait 150 güvercinin çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekiplerine, önceki gece İstiklal Mahallesi'ndeki bir eve operasyon hazırlığı yaptıkları sırada seyir halindeki otomobilden av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Olayda bir polis memuru hafif yaralanmıştı. Otomobille kaçan 3 kişi polis ekibinin takibi sonucu yakalanmış, eve düzenlenen operasyonda da bir zanlı gözaltına alınmıştı.

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