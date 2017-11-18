Gaziantep'te Suriyeli yetimler için balon şenliği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Suriyeli yetim çocuklar için balon şenliği düzenlendi.

Bülbülzade Vakfı tarafından uygulanan Evde Karakter Eğitimi Projesi kapsamında yetim çocuklara yönelik düzenlenen balon şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Şahinbey Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezinin iş birliği ile vakıf hizmet binası çevresinde düzenlenen şenliğe katılan yaklaşık 50 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Evde Karakter Eğitimi Proje Koordinatörü Canan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetimlere yönelik bu tür organizasyonların çocukların psikolojisinde pozitif katkılar sunduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Hafta sonları benzer organizasyonlar hayata geçirerek çocukları eğlendirmek istediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çocuklar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Bir balonla bile mutlu edebildiğiniz çocukların olduğu bir dünyadayız. Yetimler bizlere Allah’ın emanetidir. Bu emanete sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Her cumartesi düzenlediğimiz organizasyonların ardından çocukların gözlerindeki mutluluk bütün yorgunluğumuza değiyor."