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Gaziantep'te taksi gecekondu duvarına çarptı

- Şahinbey ilçesinde taksinin çarptığı gecekondunun duvarının yıkılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı

Gaziantep'te taksi gecekondu duvarına çarptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde taksinin çarptığı gecekondunun duvarının yıkılması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Bekir İ. (48) yönetimindeki 27 T 1120 plakalı taksi, Zeynel Abidin Caddesi'nden Yeşilırmak Geçidi Caddesi'ne dönüş yaparken yoldan çıkarak Suriyelilerin yaşadığı gecekondunun duvarına çarptı. Bu sırada odada uyuyan Cemil Muhammed ile çocukları Münir (3), Emir (6), Vael (2), Merve (5) ve ailesini iç savaşta kaybettiği belirtilen Suriyeli yetim Zekeriya Ahmed (5) üzerlerine yıkılan duvarın altında kaldı.

Mahallelinin çabasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, özel araçlarla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza sırasında uyuduğu iddia edilen taksi şoförü, ifadesi alınmak üzere Düztepe Polis Merkezine götürüldü.

Görgü tanığı Zeliha Bozkurt, AA muhabirine işe giderken kazanın yaşandığını belirterek, çevredekilerle duvarın altında kalan yaralıları çıkardıklarını ve hastaneye intikallerini sağladıklarını söyledi.

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