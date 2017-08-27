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Gaziantep'te tam teşekküllü tüp bebek merkezi kurulacak

- Kamu hastaneleri bünyesinde kurulacak merkezin tüm bölgeye hizmet vermesi amaçlanıyor

Gaziantep'te tam teşekküllü tüp bebek merkezi kurulacak

GAZİANTEP (AA) - Bölgenin kamu hastaneleri bünyesindeki ilk tam teşekküllü tüp bebek merkezi Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) desteğiyle kuruluyor.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği iş birliğinde GTO ve Gaziantep OSB desteğiyle yaklaşık 800 metrekarelik alan üzerine kurulacak Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (ÜYTE) sadece Gaziantep'e değil tüm bölgeye hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Ocak 2018’de hizmete açılması hedeflenen merkezin evlat hasreti çeken aileler için umut olacağını ifade etti.

GTO olarak hayırlı bir işe vesile olduklarını kaydeden Hıdıroğlu, "Çocuk hasreti çeken ancak maddi imansızlıklardan dolayı da tıbbi olanaklardan faydalanamayan birçok aile için bu merkez bir umut kapısı olacak. Belki de birçok aile merkez sayesinde parçalanmaktan kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Aile içi mutluluğun toplumsal ve ekonomik gelişimin temelini oluşturduğuna inandıklarını belirten Hıdıroğlu, projeye bu nedenle bir sosyal sorumluluk olarak yaklaştıklarını dile getirdi.

Hıdıroğlu, merkezde IVF (tüp bebek) sertifikalı 3 uzman doktorun görev alacağını ve toplam 15 personelle hizmet verileceğini ifade etti.

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