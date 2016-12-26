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Gaziantep'te teröre tepki

- Doğu ve Güneydoğu Dernekleri ve İş Adamları Platformu Başkanı Kadooğlu: "Bir takım karanlık odaklar, ülkemiz üzerindeki emellerini gerçekleştirmek hedefiyle, kaos ve kargaşa yaratarak, geleceğimizi ipotek altına alacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar"

Gaziantep'te teröre tepki

GAZİANTEP (AA) - Doğu ve Güneydoğu Dernekleri ve İşadamları Platformu, yaşanan terör olaylarına tepki vermek amacıyla Siirtliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bir araya geldi.

Doğu ve Güneydoğu Dernekleri ve İş Adamları Platformu Başkanı Cemal Kadooğlu yaptığı konuşmada, ülkenin çok zor ve çetin bir süreçten geçtiğini, Türkiye üzerinde geçmişte yaşanılan kirli oyunların yeniden sahnelenmek istendiğini söyledi.

İçeride ve dışarıda küresel terörün kirli aktörlerinin söz birliği ederek ülkeyi hedef aldığını aktaran Kadooğlu, toplum olarak tüm farklılıkları ve ideolojileri bir kenara bırakarak teröre karşı tek vücut olma zamanı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçeride ve dışarıda küresel terörün kirli aktörleri, söz birliği ederek ülkemizi hedef alıyor. Son zamanlarda ardı ardına gerçekleştirilen hain ve alçak terör saldırılarıyla; halkımızın huzuru, refahı ve güvenliği tehlikeye atılmak isteniyor. Bir takım karanlık odaklar, ülkemiz üzerindeki emellerini gerçekleştirmek hedefiyle, kaos ve kargaşa yaratarak, geleceğimizi ipotek altına alacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. "

Terörden, kandan ve şiddetten beslenenlerin başarılı olamadığını belirten Kadooğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar bilmelidir ki, geçmişte de pek çok defa denedikleri gibi bizi ayrıştırmaya, bölmeye, parçalamaya çalışanlar, bu amaçlarına asla ulaşamamıştır ve ulaşamayacaklardır. Korku ve baskıyla bizi yıldıracaklarını sananlara karşı, birlik ve beraberliğimiz daha da perçinlenmektedir. Bu coğrafyada, bu topraklarda doğan ve yaşayan bizler, Doğu ve Güneydoğulu iş adamları olarak: ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz bu güzel ülkemizin aydınlık geleceğine güveniyoruz. "

İçinden geçilen böylesine sıkıntılı dönemlerde, azim ve kararlılıkla, hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kadooğlu, toplumsal duyarlılığı en üst düzeyde tutarak, birlik ve beraberliğin her zamankinden daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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