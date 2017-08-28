Gaziantep'te tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun kuzey gişeleri çıkışında İbrahim Gümüşhan yönetimindeki 63 TK 638 plakalı tır ile gidiş istikameti trafiğe kapandığı için karşı yönden gelen Mustafa Çimen idaresindeki 01 FCH 91 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çimen ile yanında bulunan arkadaşı Ebubekir Aksoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mustafa Çimen, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan diğer yaralı Ebubekir Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

- Bayram şekerleri yola saçıldı

Kaza nedeniyle trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı yol, araç ve parçalarının kaldırılmasının ardından normale döndü. Çarpışmanın etkisiyle otomobildekilerin valizleri ve bayram şekerlerinin yola saçıldığı görüldü.

Kazanın meydana geldiği yerde Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatılırken, trafik akışı karşı yöne verildi.