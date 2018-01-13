Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Ümmet Çam (42) idaresindeki traktör, Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Sürücünün eşi Meryem Çam (40), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü ile oğlu Mehmet Çam (20), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Baba ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem Çam'ın naaşı, yakınlarına teslim edildi.