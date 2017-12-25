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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda 26 kilo 250 gram esrar, 4 kilogram eroin ele geçirildi

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 250 gram esrar, 4 kilogram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu kente doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği "Bady"nin de kullanıldığı aramalarda 26 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Hafif ticari araçta yapılan aramada ise 4 kilogram eroin bulundu.

Ekiplerce bir şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin de arandığı öğrenildi.

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