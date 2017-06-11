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Gaziantep'te yamaç paraşütü kazası

- Uçtuktan bir süre sonra 70 metreden kayalıklara düşerek yaralanan yamaç paraşütü pilotu, hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te yamaç paraşütü kazası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den gelen Taylan Kurtoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde kayalıklarından uçuş yaptı.

Kalkıştan bir süre sonra sıcak hava akımına kapılan paraşüt, Gaziantep'in Seymenli Mahallesi yakınlarında yaklaşık 70 metreden kayalıklara düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve AFAD çalışanları ile jandarma personeli sevk edildi.

Yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından Kurtoğlu'nun yerini tespit eden ekipler, pilotu kurtardı.

Kurtoğlu, sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaklarında kırık olduğu belirlenen Kurtoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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