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Gaziantep'te "yan bakma" kavgası: 3 yaralı

- Kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı, bir öğrenci gözaltına alındı

Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te lise öğrencileri arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 öğrenci yaralandı.

İddiaya göre, Ömer Özmimar Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesinde okuyan bir grup öğrenciyle 19 Mayıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler arasında bir lokantada "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenciler birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada 3 öğrenci yaralanırken, bir öğrenci gözaltına alındı.

112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, her iki lisenin öğrencilerini birer saat arayla kontrollü olarak okuldan çıkardı.

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