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Gaziantep'te "yan bakma" tartışması: 1 ölü

- Evinin balkonunda oturan kişi, "yan bakma" meselesi nedeniyle tartıştığı sokaktaki kişiyi tüfekle vurarak öldürdü

Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişi, "yan bakma" meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi'nde, Ramazan Bakar (28) ile evinin balkonunda oturan Ş.T. (28) arasında "yan bakma" nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Bu sırada Ş.T, balkondan Bakar'a pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan Bakar, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bakar'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ş.T, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.


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