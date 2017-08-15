Gaziantep'te yanan fabrikanın enkazın kaldırılmasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iplik fabrikasında dün çıkan yangının 15 saat süren çalışmanın ardından bu sabah söndürülmesinin ardından kendisinden haber alınamayan fabrika sahibinin enkazda aranmasına devam ediliyor.

Fabrikada soğutma işlemi devam ederken depo bölümünde AFAD ve itfaiye ekipleri ile fabrika işçileri, tesisin sahibi Tuncay Kara'yı fabrikanın içindeki yığıntılar arasında aramaya devam ediyor. Çalışmalara katılan 2 iş makinesi yanan fabrikanın enkazını kaldırmaya başladı.

Olay yeri İnceleme ekipleri ise fabrika içinde ve çevresinde delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Tesis önünde tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekibi bekletilirken, fabrika bahçesine basın mensuplarının girmesine izin verilmedi.

Yanan fabrikanın deposundan yer yer dumanlar çıkarken, itfaiye ekiplerinin küçük çaplı soğutma çalışmalarını sürdürdükleri gözlendi.

Çalışmaların olduğu yere gelen Gaziantep İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, arama çalışmalarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada soğutma çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu söyledi.

Öğleden sonra 3 ekip kurarak fabrika sahibini enkazda araştırmaya başladıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Görevliler dışında fabrika çalışanları da adım adım ilerleyerek iş yeri sahibini bulmaya çalışıyoruz. İş yeri sahibinin burada olduğu iddia ediliyor. İş yeri sahibini gördüğünü iddia eden kardeşimizi getirdik. Eğer doğruysa iş yeri sahibi yangınla mücadele ettiğini tahmin ediyoruz. Anlatılanlara göre dumanlı bölgelerde bayılmış olabilir. Bu iddiayı araştırarak enkazı inceliyoruz. Bu çalışmanın birkaç gün sürmesini bekliyoruz. 15 bin metrekare bir alandan söz ediyoruz. Sac, demir, beton parçaları var. 15 bin ton su kullandık. Sulu zemin de söz konusu. Tüm bu zor şartlar altında iddianın doğru olup olmadığını araştırıyoruz. Tuncay Bey'in ailesiyle de görüşüyoruz. Onlar da içeride olduğunu düşünüyor. Bizden gelecek haberi bekliyor."