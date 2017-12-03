Gaziantep'te yangın GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Akkent Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bazı apartman sakinleri...

03 Aralık 2017 Pazar 22:28