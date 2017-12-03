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Gaziantep'te yangın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Akkent Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bazı apartman sakinleri...

Gaziantep'te yangın

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Akkent Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bazı apartman sakinleri binayı saran dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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GaziantepİtfaiyeYangın
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