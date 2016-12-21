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Gaziantep'te yarın da okullar tatil

- Devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi - Kamu görevlisi malul ve engelliler de izinli sayılacak

Gaziantep'te yarın da okullar tatil

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verilirken kamu görevlisi malul ve engelliler de tatil süresince izinli sayılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan meteorolojik uyarılar, bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde yarın, resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince izinli olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Vatandaşların özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunuyor.

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