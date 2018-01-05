Gaziantep'teki cinayetten aranan hükümlünün yakalanması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki kişiyi öldürdüğü ve bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan hükümlü, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl kent merkezinde Savaş cengiz ve Fehmi Amaç'ın öldürülmesi, Doğan Taşçı'nın da silahla yaralanması olayının faili olduğu iddiasıyla bir yıldır aranırken dün Beydilli Mahallesi'nde, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda gözaltına alınan İ.H.D. (31) ve onu evinde sakladığı öne sürülen eniştesi N.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı İ.H.D'nin emniyetteki işlemler sırasında, yaralama olayını kabul ettiği ancak cinayetleri inkar ettiği öğrenildi.

"Uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak, adam öldürme, adam yaralama, tehdit ve şantaj, terör örgütü PKK sempatizanlığı" gibi suçları işlediği öne sürülen İ.H.D, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İ.H.D, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, diğer zanlı N.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçen yıl iki kişiyi öldürmek ve bir kişi de yaralamak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.D, dün eniştesi N.A'nın evinde yakalanmış, zanlının saklandığı evde yapılan aramada, iki tabanca, bir miktar mermi ve uyuşturucu ele geçirilmişti.