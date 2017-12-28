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Gaziantep'teki düğünde tüfekle ateş açılması

- Pompalı av tüfeğiyle ateş açarak 6 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'teki düğünde tüfekle ateş açılması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te katıldığı düğünde pompalı av tüfeğiyle ateş açarak 5'i çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Farabi Caddesi'nde bulunan Nezihe-Osman Atay İlkokulu yanındaki sokak düğününde tüfekle ateş açarak 6 kişinin yaralanmasına neden olan ve olayın ardından kaçan Kavas Ö. (56), polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığı ve 6 suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şehitkamil ilçesinde dün sokak düğününde av tüfeğiyle açılan ateş sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralanmış, tedavi altına alınan yaralılardan 4'ü taburcu edilmişti.

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