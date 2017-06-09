Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı saldırı

GAZİANTEP (AA) - Yargıtay, Gaziantep'te 56 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye nakline karar verdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahinbey ilçesinde geçen yıl terör örgütü DEAŞ tarafından düğün merasimini hedef alan saldırısına yönelik, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılması talep edilen 11 sanıklı davanın kamu güvenliği dikkate alınarak başka bir ile naklini talep etti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesince incelenen dosya kapsamında Gaziantep Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili görüşü soruldu. Terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın kamu güvenliğini tehlikeye sokabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyeleri yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemede yapılması gerektiği ancak kamu güvenliği gerekçesiyle dosyanın Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine nakline oy 'te birliğiyle karar verdi.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2016'te terör örgütü DEAŞ'ın sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 56 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael'in Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bomba ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polisi şehit etmişti.

- İddianameden

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu Savcılığınca hazırlanan ve Gaziantep 7. Ağır Ceza Makemesince kabul edilen 70 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar Mehmet Şahin Erğan, Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Fadile Cebael, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Abdurrahman el-Najjar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme", "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi suçlardan 4 ile 60 kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ve 274 ile bin 814 yıla kadar hapis istendi.

Tutuklu diğer sanıklar Enes Karataş ve Yunus Sarı'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



