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Gaziantep'teki fabrika yangını

- OSB'deki bir iplik fabrikasında çıkan yangın 15 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü - Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor

Gaziantep'teki fabrika yangını

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangın 15 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 110 kişiden oluşan ekipler yaklaşık 50 araçla katıldı.

Alevler 15 saat süren çabaların ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Gaziantep 1. OSB'de bir iplik fabrikasının deposunda, pamuk ve elyaf malzemelerin bulunduğu bölümde dün akşam çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderilmişti. Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3 işçi kentteki bazı hastanelere kaldırılmıştı. Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Çevre binalardaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Tesiste olduğu iddia edilen fabrika sahibi Tuncay Kara'yı arama çalışmalarında ise bu kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanmadığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYangın
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