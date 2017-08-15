Gaziantep'teki fabrika yangını kontrol altında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangın, 9 saat süren söndürme çalışmalarının ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kentte 1. OSB'de faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 110 kişiden oluşan ekipler katılıyor.

İtfaiyeciler yaklaşık 50 araçla müdahale ettikleri alevleri büyük ölçüde kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Tesiste olduğu iddia edilen fabrika sahibi Tuncay Kara'yı arama çalışmaları ise üç kişilik itfaiye ekibince sürdürülüyor. Yangının kontrol altına alındığı bölümlerde yapılan aramalarda henüz bu kişiye dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

- "İmalat bölümüne sıçramadan yangını depo kısmında boğduk"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 saat süren çalışmalar sonucu tesisin büyük bölümünde alevleri kontrol altına aldıklarını söyledi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yangında çok küçük bir kısım kaldı. Soğutma çalışmalarına başladık da diyebiliriz. Yaklaşık 50 araç, 110 personelle 9 saattir yangınla mücadele ettik. Çok şükür ki diğer fabrikalara, diğer tesislere, fabrikanın imalat bölümüne sıçramadan yangını depo kısmında boğduk. Yangını söndürmek daha sürer. Burada elyaf ve pamuk gibi yanıcı maddeler olduğundan dolayı tekrardan alev alabiliyor."

Fabrika sahibi Tuncay Kara'nın tesiste olduğu iddiasına da değinen Yılmaz, kendilerine bu söylenti ulaştığında üç kişilik ekip oluşturarak yangının kontrol altına alındığı bölümlerde aramalara başladıklarını aktardı.

Kara'ya henüz ulaşılamadığı bilgisini veren Yılmaz, "Şu anda bizdeki bilgilere göre böyle bir durum yok. 4-5 arkadaşımız dumandan etkilenmişti. Onlar da taburcu edildi. Şu ana kadar 10 bin ton su ve yaklaşık 10 ton da köpük kullandık." dedi.

Gaziantep 1. OSB'de bir iplik fabrikasının deposunda, pamuk ve elyaf malzemelerin bulunduğu bölümde dün akşam çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderilmişti. Dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ile 3 işçi kentteki bazı hastanelere kaldırılmıştı. Çevre binalardaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.