Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanması

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Islahiye'deki 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı ve 2'nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlasında gece 01.00'den sabaha kadar 44 erin rahatsızlanarak revire müracaat ettiği bildirildi.

Askerlerin kontrol amaçlı Islahiye Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, tedavi altına alınan personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hastaneye başvuran 44 personelden 40'ı taburcu edilmiştir. Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.



