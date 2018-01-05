Gaziantep'teki silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 26 Temmuz 2017'de, merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve İbrahim Halil Akkılıç'ın (33) ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda, şüpheli M.Ç. ile kendisine yardımcı olduğu belirtilen F.P'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Ç. tutuklanırken, F.P ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.