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Gaziantep'teki Suriyeli cinayeti şüphelilerine müebbet hapis istemi

- Suriye uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede Suriyeli 3 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istendi

Gaziantep'teki Suriyeli cinayeti şüphelilerine müebbet hapis istemi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Suriye uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, Suriyeli 3 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 8 ay önce Suriye uyruklu İbrahim Abdurrahman'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili hazırlanıp 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu Suriyeli 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul'da kendisini yaralayan Muhammed Abud'u bulmak için Gaziantep'e gelen Abdurrahman'ın, Aydınbaba Mahallesi Ali Çavuş Şener Caddesi'nde Abud'un da bulunduğu grupla karşılaştığı belirtilen iddianamede, Abdurrahman'ın, Abud'a "Gaziantep'e seni bulmaya geldim. Beni nasıl vurursun, beni yaraladığında çok kanamam oldu" diyerek kavga ettikleri ve Abdurrahman'ın tutuklu sanık Abud tarafından bıçaklandığı kaydedildi.

Göğsünden bıçaklanan Abdurrahman'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği vurgulanan iddianamede, sanık Abud'un kasten öldürme eylemi nedeniyle müebbet hapis, yanında bulunan Ahmed el-Hatib ile Hamdi Ahmet'in de öldürme eylemine iştirak ettikleri için faille aynı şekilde müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Merkez Şehitkamil ilçesi Aydınbaba Mahallesi'nde 15 Ekim 2016'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan 23 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim Abdurrahman, kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetGaziantepSuriyeliSuriyeli İbrahim Abdurrahman
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