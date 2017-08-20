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Gaziantep'teki terör saldırısının yıl dönümü

- Şahinbey ilçesinde geçen yıl meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 57 kişi, olayın yaşandığı sokakta ve mezarları başında anıldı - Patlamada 2 çocuğunu kaybeden İlter: - "Benim acımın dinmesi için tek isteğim var, bu olayın suçluları cezasını çeksin. Bize en büyük ödül bu olur"

Gaziantep'teki terör saldırısının yıl dönümü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 20 Ağustos 2016'daki terör saldırısında yaşamını yitiren 57 kişi anıldı.

Bazı sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin temsilcileri, Beybahçe Mahallesi'ndeki olay yerine gelerek, saldırıda yaşamını yitirenler için dua etti ve sokağa karanfil bıraktı.

Olayda yakınlarını kaybedenler ise sabahın erken saatlerinden itibaren Yeşilkent Mezarlığına giderek, sevdiklerinin kabirlerini ziyaret etti.

Bazı aileler mezar taşlarına çikolata bırakırken bazıları da gözyaşları içerisinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Patlamada iki çocuğunu kaybeden Baki İlter, gazetecilere yaptığı açıklamada, söylenecek hiçbir sözün ölenleri geri getirmeye yetmeyeceğini belirterek, mezarlıktaki 57 kişinin tamamının akraba olduğunu söyledi.

Acı bir gecenin yıl dönümünün yaşandığını aktaran İlter, "Bizi kimse anlayamaz. Allah kimseye de bizi anlayabilecekleri dert ve böyle acı olaylar yaşatmasın." dedi.

Patlamada iki çocuğunu kaybettiğini, o dönem hamile olan eşinin de yaralandığını anımsatan İlter, şöyle konuştu:

"Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. İki çocuğum vardı, ikisi de öldü. O dönemde hamile olan eşim doğum yaptı ve bir kızım oldu. Adını da ölen kızımın adı olan Rabia koyduk. Şu an onunla hayata tutunmaya çalışıyoruz. Kimseden maddi bir isteğimiz yok. Kim çocuğuna değer biçebilir. Benim acımın dinmesi için tek isteğim var, bu olayın suçluları cezasını çeksin. Bize en büyük ödül bu olur."

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