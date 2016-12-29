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Gaziantep'ten Halep'e 3 tır insani yardım malzemesi

- Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Ensar Ol" kampanyası kapsamında, ilçedeki okullarda toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 3 tır, Halep'e gönderildi

Gaziantep'ten Halep'e 3 tır insani yardım malzemesi

GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Ensar Ol" kampanyası kapsamında, ilçedeki okullarda toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği 3 tır, Halep'e gitmek üzere yola çıkarıldı.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; Fadıloğlu İmam Hatip Ortaokulunun öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Ensar Ol" kampanyası dahilinde toplanan 3 tır insani yardım malzemesi, Cansuyu Derneği ve Türk Kızılayı aracılığıyla Gaziantep'ten Halep'e gönderildi.

Şehitkamil'deki bütün okulların katıldığı kampanya kapsamındaki yardımlar gıda, battaniye ve giysiden oluştu.

Tırların yola çıkarılması dolayısıyla Fadıloğlu İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, kampanyaya velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Suriye'de, özellikle Halep'te yaşanan savaşta, kadın, çocuk, yaşlı demeden uygulanan zulüm, ambargo ve katliamların 5 yılı aşkın süredir artarak devam ettiğini vurgulayan Yağcı, "Ne yazık ki yıllardır İslam coğrafyasında yaşanan zulümler bugün Halep'te, Suriye'de zirveye çıkmış, katliam boyutuna ulaşmıştır. Tarihi, doğal, kültürel güzellikleriyle bilinen Halep bugün enkaz halinde, Suriye bugün enkaz halindedir. Hemen yanı başımızdaki bu zulme sessiz kalmamak herkesten önce bizim görevimizdir. Tarih boyunca mazlumun umudu olmuş bir milletin torunları olarak bu zulme sessiz kalamayız. İnsanlığın sustuğu, izlemekle yetindiği bu zulmü izlemekle yetinemeyiz." ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahmut Erdal Çelebi de öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin duyarlılığına şahit olduklarını belirterek, "Bu milletin sonsuza kadar mazlumların umudu olmaya devam edeceğine dair düşüncemiz daha da güçlendi." açıklamasında bulundu.

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