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Gaziantep'ten İdlib'e insani yardım

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İhsan ve Hizmet Derneğince, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere, gıda ve kıyafet gönderildi.Dernek başkanı Ali Kırmızı, hayırseverlerin topladığı yardımların gönderilmesi öncesinde düzenlenen...

Gaziantep'ten İdlib'e insani yardım

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İhsan ve Hizmet Derneğince, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere, gıda ve kıyafet gönderildi.

Dernek başkanı Ali Kırmızı, hayırseverlerin topladığı yardımların gönderilmesi öncesinde düzenlenen törende, mazlumların yanında olduklarını belirtti.

Türk milletinin yaptığı yardımlarla bir tır malzeme topladıklarını belirten Kırmızı, "Yardımları, Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden İdlib'e gönderiyoruz. Yardımlarımız artarak devam edecektir. Suriye'de insanların yardıma ihtiyacı var. Bizlerin de mazlumların yanında durmamız gerekiyor. İleri zamanlarda daha fazla yardım göndermeyi hedefliyoruz. Yardımlarını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Konuşmanın ardından bin 400 bot, bin elbise, 65 tekerlekli sandalye, 200 koltuk değneği ile 250'şer kilo pirinç, makarna, bulgur, mercimek, 5 litrelik 50 bidon sıvı yağ ve 200 su sebili taşıyan tır yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYardım
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