Gaziantep'ten Suriye'ye içme suyu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep İhsan ve Hizmet Derneğince "Suriye'ye Acil Su" projesi kapsamında temin edilen 75 ton içme suyu, Suriye'ye gönderildi.

Dernek Başkanı Ali Kırmızı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süre önce başlattıkları "Suriye'ye Acil Su" yardımı projesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

İnsanların acil içme suyuna kayıtsız kalmadıklarını aktaran Kırmızı, bu projenin içerisinden alnının akıyla çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Hayırseverlerden toplanan yardımlarla 3 tıra yüklenen 75 ton içme suyunu Suriye'ye gönderdiklerini bildiren Kırmızı, şunları kaydetti:

"Cilvegözü ve Öncüpınar gümrük kapısından içme suyunu Suriye'ye gönderdik. Bu yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müslüman, Müslüman'a yardımcı olmalı. Suriye'deki en büyük sorunlardan birisi içme suyu sıkıntısı. Bizler de bu konuda olabildiğince elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Rabbim, herkesin yaptığı hayırları kabul buyursun. Suriye'ye yardımlarımız devam edecektir."