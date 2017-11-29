Gaziler, engelliler ve yaşlılar bu köyde 'huzur' bulacak

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, hastanede tedavileri tamamlanan gaziler, engelliler ve yaşlılar için rehabilitasyon imkanı sunacak "huzur köyleri" projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresinin eş başkanlığı görevini üstlenen Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir sağlık potansiyeli olduğuna işaret etti.

Eksiklik hissedilen bazı alanların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Erdöl, "Başta gazilerimiz olmak üzere engelliler ve yaşlılar için 'huzur köyü' diyebileceğimiz farklı alanlar oluşturmamız lazım. Kişilerin tedavilerinin hastanede kalmayı gerektiren kısmı bittikten sonra evlerine gitmeden önce sosyal rehabilitasyon imkanı da sunabilecek bir 'huzur köyü' yapalım istiyoruz." dedi.

Huzur köylerinde gaziler, engelliler ve yaşlıların günlük yaşantısını kendi başına rahatlıkla geçirebileceği az katlı binaların yer almasını öngördüklerini ifade eden Erdöl, ayrıca suyla tedaviden yararlanılacak alanların oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Erdöl, köylerde seralar oluşturulabileceğini, burada kalanların kendilerine tahsis edilen küçük alanlarda domates ve salatalık gibi ürünleri yetiştirerek tarım sayesinde daha hızlı rehabilite olabileceğini aktardı. Erdöl, burada kalanlara birer de yardımcı verilebileceğini, söz konusu konutların, aile ile zaman geçirilebilecek alanlar oluşturularak ikinci ev durumuna getirilmesi gerektiğini bildirdi.

"Projenin sağlık turizmi açısından da çok önemli katkıları olacak"

Suyla tedavi kapsamında kaplıcaların ön plana çıktığını anlatan Erdöl, "Bunun için Afyonkarahisar ve Kahramankazan öncelikli düşünülebilecek yerler. Özellikle Afyonkarahisar'da önemli bir alan üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu, milletvekili arkadaşımız Ali Özkaya ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Solak ile bu konuda epey bir çalışma yaptık. Üniversite olarak da bir yıldır 'huzur köyleri' projesinin üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Suyla tedavide, deniz suyundan faydalanmayı önceleyen farklı bir modeli hayata geçirmek istediklerine değinen Erdöl, bu projeyi Akdeniz sahilinde uygulamak istediklerini, Antalya'nın bunun için en uygun yer olduğunu değerlendirdiklerini bildirdi.

Erdöl deniz suyu, kum, güneş ve diğer buna bağlı tedavi metotlarıyla hastaları buluşturabilme konusunda Antalya'nın büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu iki projeyi hayata geçirmek için çalışmalar devam ediyor. Bu huzur köyü projesine destek veren değerli kurumlarımız ve kuruluşlarımız var. Bu konuyla ilgilenen bilim insanlarının da katkılarına ihtiyaç duyuyoruz. Projenin sağlık turizmi açısından da çok önemli katkıları olacak. Özellikle İskandinav ülkeleri ve Avrupa ülkeleri gibi güneşi çok göremeyen, deniz suyuyla teması olamayan yerlerdeki yaşlılar ile engellilerin huzur köylerine ilgi göstereceklerine inanıyoruz. Proje, şehir hastaneleri konseptinden ayrı düşünülmesi gerekiyor. Şehir hastaneleri tamamen tedavi ağırlıklı merkezler. Düşündüğümüz şey ise tedavisini hastanede yatarak olmuş ama belli bir zaman dilimi içerisinde rehabilitasyon, meşguliyet terapisi ve sosyal alanda topluma adaptasyona ihtiyaç duyanlara bu mekanlar hizmet verecek."

İlgili bakanlıklar, kurumlar ve bölgedeki üniversitelerle ortak hareket ettiklerini aktaran Erdöl, projenin özel sektör marifetiyle yap işlet modeliyle hayata geçirilmesinin daha kolay olacağını sözlerine ekledi.