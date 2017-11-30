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Gaziler "Kıbrıs anılarını" köşelerinde yaşıyor

- Tekirdağ'da yaşayan Kıbrıs Gazileri savaş hatıralarını unutmamak için "Kıbrıs anıları" isimli bir köşe oluşturdu

Gaziler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan Kıbrıs Gazileri savaş hatıralarını unutmamak için "Kıbrıs anıları" isimli bir köşe oluşturdu.

Eski Cami Mahallesi'nde bulunan Türkiye Muharip Gaziler Tekirdağ Şube Derneği binasının giriş bölümünde oluşturdukları köşede, gazilerin Kıbrıs Savaşı öncesinde ve sonrasında yaşananları anlatan birçok fotoğraf bulunuyor.

Fotoğraflara baktıkça anılarını tazeleyen ve savaş günlerine giden gaziler, duygu dolu anlar yaşıyor.

Türkiye Muharip Gaziler Tekirdağ Şube Başkanı Ahmet Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin Kıbrıs'ta görev yaptığını anlattı.

Yeni yetişen nesle vatan sevgisi aşılamak istediklerini aktaran Akıncı, "Yeni yetişen nesle milliyetçiliği, vatan sevgisini aşılamak için bu köşeyi yaptırdık. Bu köşede Kıbrıs anılarımız, Rum vahşetini anlatan resimler var. Bu fotoğrafları gazilerimizden derledik, topladık ve derneğimizin köşesine astık. Gelen gazilerimiz bu köşeyi gördüklerinde anılarını tazeliyorlar. Kendilerini görüyorlar bu köşede. O dönemde olumlu, olumsuz yaşadığımız her şey gözümüzün önüne geliyor." diye konuştu.

Savaşın kötü bir şey olduğunu dile getiren Akıncı, şunları kaydetti:

"Ben savaşın en kötü yüzünü de gördüm, Şehit olmuş, yaralanmış askerimi de gördüm. Bunlar aklımdan hep çıkmaz. Bunları andıkça duygulanıyorum. Ben Kıbrıs'ta tim komutanı olarak görev yaptım. Savaşın en iyi yönünü de tattım. En iyi yönü nedir? Benim için en iyi yönü Ayermola Tepesi'nde Rum bayrağını indirip kendi bayrağımızı göndere çekmek oldu. Bu benim için en büyük zevkti. Savaş kötü bir şey. Allah bir daha savaş göstermesin."


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