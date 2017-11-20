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Gaziler Vakfı'ndan BBP'ye ziyaret

- BBP Genel Başkanı Destici: "(NATO tatbikatındaki skandal) Bu rezalet, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ortaya koymaktadır"

Gaziler Vakfı'ndan BBP'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, NATO tatbikatındaki skandalla ilgili, "Bu rezalet, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyet, Destici'yi makamında ziyaret etti.

Destici, burada yaptığı konuşmada, vatan için şehit ve gazilerin büyük bedeller ödediğini belirtti.

Ay yıldızlı bayrağın vatan topraklarının semalarında ilelebet dalgalanması için sınır içinde ve sınır dışında mücadelenin sürdüğüne işaret eden Destici, "Fırat Kalkanı Harekatı olmasaydı, İdlib operasyonu olmasaydı ya da beklenen Afrin operasyonları yapılmazsa, Irak'ın kuzeyinde, Kerkük'te Türkmeneli bölgelerine sahip çıkılmazsa ve oralarda mücadele edilmezse, oralarda vermediğimiz mücadeleyi yarın kendi sınırlarımız içerisindeki meskun mahallerde vermek zorunda kalırız, nitekim geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde verilmiştir." diye konuştu.

Destici, küresel emperyalizmin Türkiye'yi abluka altına almaya çalıştığına işaret ederek, terör örgütü PKK'ya silah ve eğitim desteği verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

NATO tatbikatındaki skandala ilişkin de Destici, "Bu rezalet, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yaralarımız bizim için bir onurdur"

Gaziler Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar da BBP'nin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, Destici'ye destekleri için teşekkür etti.

Türkiye'nin bekası için çarpışırken yaralandıklarını belirten Aylar, "Yaralarımız bizim için onurdur. Ülkemizin bekası için şehit olmaya da her daim hazırız." diye konuştu.

Aylar, BBP'Yi her zaman kendi evleri olarak gördüklerini dile getirdi.



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Büyük Birlik PartisiLokman AylarMustafa DesticiTürkiye Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı
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