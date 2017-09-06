Gazilerin avukatından

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, olay tarihinde 143. Filo'da harekat subayı olarak çalışan eski Binbaşı Ali Karabulut'un çapraz sorgusu tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, sanık Karabulut, Mahkeme Başkanı Selfet Giray ile müşteki ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.

Başkan Giray'ın, "Savcılık ifadelerinde sanık Ahmet Özçetin'in senden uçmanı istediğini ancak senin karşı geldiğini söylemişsin, bu olay gerçekleştiğinde darbe teşebbüsünü öğrenmiş miydin?" sorusu üzerine Karabulut, "Gecenin ilerleyen saatlerinde bu emri vermişti. 'Terörle mücadele kapsamında sen de uçacaksın.' demişti. Gece yarısından sonraydı ancak darbe teşebbüsünü henüz öğrenmemiştim. Şüphelendiğim için emri yerine getirmedim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, üsse silahsız gelmesine karşın sonradan neden silahını aldırdığını sorduğu Karabulut, üsse genelde silahsız geldiğini terörle mücadele harekatı olduğunun söylenmesi nedeniyle yanında olması gerektiği için silahını getirttiğini savundu.

Karabulut, darbeyi öğrendikten sonra önlemeye yönelik bir faaliyette bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, en önemli hareketinin uçmamak olduğunu, kursiyer pilotlara da "Bizim silahla işimiz olmaz." şeklinde telkinde bulunduğunu ileri sürdü.

Bazı gazilerin avukatı Fatih Atalay ise sanığın savcılık ifadesinde darbenin Akıncı Üssü'nden yönetildiğini belirttiğini hatırlatması üzerine sanık Karabulut, önceki ifadelerini kabul etmediğini söyledi. Karabulut'un, darbenin nereden yönetildiği sorusuna "Bilmiyorum." yanıtını vermesine karşılık Atalay, "Önceki ifadelerinizi neden inkar etme ihtiyacı hissettiniz? Örgütün size bir baskısı mı oldu? Savcılıkta verdiğiniz ifadeleri neden burada reddediyorsunuz? Örgüt mü baskı yapıyor? Örgütün baskısından kurtulsanız da anlatsanız." diye konuştu. Sanık Karabulut ise "Buna daha önce cevap vermiştim." demekle yetindi.

Bazı sanık avukatları ve sanıkların da sorularının ardından Karabulut'un çapraz sorgusu tamamlandı.

Daha sonra savunma yapan Karabulut'un avukatı, müvekkilinin ismini veren Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmada sözde müdür yardımcısı Sinan Kurt'un tanık olarak mahkemeye çağrılmasını istedi. Karabulut'un avukatı, Kurt'un baskı altında ifade verdiğini, burada müvekkilini tanıyamayacağına inandığını savundu.

Sanık avukatının "Peygamberimiz, 'Bir günlük adalet 60 yıllık ibadetten faziletlidir.' diyor." ifadesini kullanarak, müvekkili hakkında tahliye ve beraat talep etmesi üzerine müşteki sıralarında oturan izleyiciler avukata tepki gösterdi. Yaşanan gerginliğin ardından duruşmaya ara verildi.