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Gaziosmanpaşa Belediyesi telefonla kurban eti dağıtacak

- Belediye Başkanı Usta, vatandaşların belediyeyi aramaları halinde kurban etlerini evden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirtti

Gaziosmanpaşa Belediyesi telefonla kurban eti dağıtacak

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, vatandaşların belediyeyi aramaları halinde kurban etlerini evden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını bildirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kurban bayramı için yaptığı hazırlıkları Yıldıztabya Adaklık Kurban Satış ve Kesim Yeri'nde düzenlenen programla basın mensuplarına tanıttı.

Belediye Başkanı Usta'nın katıldığı programda kurban kesiminin doğru yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı. Belediye tarafından düzenlenen "Kurban Kesim Elemanı Eğitimi" kursuna katılan vatandaşlara sertifikaları verildi. Kaçan kurbanların uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalanması için kurulan "Kurban timi" prova yaptı.

Kurban Bayramı'nda yaptıkları hazırlıkları anlatan Usta, bayramda fakirlere et dağıtmak isteyenlerin belediyeyi aramaları halinde kendilerine yardımcı olacaklarını söyledi.

Usta, "Birçok insanımız geçmiş yıllarda etini verecek gerçek ihtiyaç sahibi bulamadığını, etini dağıtamadığını iletiyordu. Bu yıl bayram tatili uzun olduğu için ciddi manada talep olacağını anladık. Bu yıl ilk kez belediye telefon hattımızı kurduk. Vatandaşlarımız vermek istedikleri kurban etlerini bize bildirecek. Evlerinden kurban etlerini birinci ve ikinci günlerde alacağız. İhtiyaç sahibi insanlara etleri götürmek suretiyle hem vatandaşımızın etini taşımasını hem de ihtiyaç sahiplerine etin ulaşmasını sağlayacağız. Etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenler bize ulaşsın." dedi.

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Gaziosmanpaşa BelediyesiKurban BayramıKurban Eti
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