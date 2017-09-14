Gaziosmanpaşa'da eşini silahla vuran kişinin davası

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası süren Emre Aşkın'ın, eşi ile ağabeyini silahla vurarak yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Emre Aşkın ve müştekiler Handan Aşkın, Sedat Sevin ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları katıldı.

Duruşmada gelen evrakların okunmasının ardından savunma tarafının tanıkları dinlendi. Tanık Handan Temel, olay günü Handan ile sanık Emre Aşkın'ın tartıştıklarını, akabinde Emre'nin silahını ateşlediğini ve rastgele sıkmaya başladığını belirterek, Handan'ın da eşine küfürler ederek çocukların kocasından olmadığını bağırdığını duyduğunu iddia etti.

Emre Aşkın'ın da eşine ''çocuklarının olduğunu ve barışma teklifinde bulunduğunu'' söyleyen tanık Temel, bilgi ve görüsünün bundan ibaret olduğunu ifade etti.

Tanık Volkan Aykutli de olay günü sanık Emre Aşkın'ı karısı Handan'ın aradığını ve tartışmaya başladığını, akabinde müşteki Handan'ın kardeşinin de sanığı tehdit ettiğini savunarak, müştekilerin evdeki eşyalarını almak için sanığın evine geldiğini söyledi.

Tanık Aykutli, burada tartışma olduğunu ancak aralarında ne geçtiğini bilmediğini ifade ederek, ateş etme anını görmediğini kaydetti.

Müşteki ve bakanlık avukatları söz alarak tanık beyanlarının kabul etmediklerini söyledi. Sanık Emre Aşkın da söz alarak böyle bir olay olduğu için üzgün olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Emre Aşkın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Müştekiler Handan Aşkın ve Sedat Sevin'in Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek mevcut yaralama durumunun öldürücü mahiyette olup olmadığı konusunda rapor istenmesine hükmeden heyet, sanığın ise Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı konusunda rapor alınmasını kararlaştırdı.

Sanık avukatının talebi üzerine olay kullandığı tespit edilen silahın, Emniyet Kriminal Laboratuvarına gönderilerek, silahın çalışır vaziyette olup olmadığı ve 6136 sayılı yasa kapsamında sayılan silahlardan olup olmadığı konusunda rapor hazırlanmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- Adliye çıkışından gerginlik

Duruşma çıkışında adliye önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi bir grup ve adliyeye tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Handan Aşkın basın açıklaması yaptı.

Açıklama sırasında sanık Emre Aşkın'ın annesi, babası ve kardeşi, müşteki Handan Aşkın'a sözlü sataşmalarda bulundu. Bunun üzerine yaşanan arbede, polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

- Davanın geçmişi

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emre Aşkın'ın müşteki eşi Handan Aşkın ile bazı sorunlar nedeniyle ayrı yaşadıkları ve boşanma davalarının sürdüğü, müşteki ve ağabeyi Sedat Sevin ile birlikte 11 Mart 2016 tarihinde evine giderek eşyalarını aldığı belirtildi. Bu sırada yaşanan tartışmada sanık Emre Aşkın'ın, müştekileri tehdit ettiği akabinde yanında bulunan ruhsatsız silahla müştekilere ateş ettiği ve her iki müştekinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, sanığın kullandığı ruhsatsız silahın şüpheli Fatih Uzun'a ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Emre Aşkın'ın ikişer kez olmak üzere ''kasten yaralama teşebbüs'', ''tehdit'' suçlarından diğer şüpheli Fatih Uzun'un da ''ruhsatsız silah bulundurmak'' suçundan hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianameyi kabul eden Gaziosmanpaşa 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Emre Aşkın hakkında kasten yaraladığı iddiasıyla dava açıldığını ancak olayın oluş şekli ve alınan raporlar dikkate alındığında gerçekleşen eylemin ''kasten öldürmeye teşebbüs'' olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle görevsizlik kararı verilerek dosyanın yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Asliye Ceza Mahkemesinin bu kararının ardından sanık hakkında ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan yargılamanın ilk duruşmasında, sanıklar Emre Aşkın, Fatih Uzun ile müştekiler ifade vermişti. Sanık Aşkın savunmasında ''öldürme maksadıyla ateş etmediğini'' öne sürerken, müşteki Handan Aşkın ise "Sanık silahı kafama dayadı tetiğe bastı ancak kurşun kalmamış olacak ki o sırada onunla boğuştum. Sanık ağabeyime de yakın mesafeden ateş etmiştir." ifadelerini kullanmıştı.



