Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da 6 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İlçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, Yıldıztabya Mahallesi Buket Sokak'ta 6 bina yıkıldı.

Yıkım çalışmalarını izleyen Gaziosmapaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, burada yaptığı açıklamada, ilçede bugüne kadar 5 bin binanın kentsel dönüşümü için anlaşmaların yapıldığını ve 3 bin 700 binanın da yıkımının gerçekleştiğini söyledi.

Usta, bugün itibarıyla Gaziosmanpaşa'da 5 bölgenin kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandığını belirterek, yıl sonuna kadar da 5 bölgede çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Yıl sonuna kadar 5 bin konutun temelini atacaklarını anlatan Usta, Gaziosmanpaşa'da 4 yıldır kentsel dönüşüm faaliyetlerinin devam ettiğini, son 1 yıldır çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Usta, temel sloganlarının, "Depreme dayanaklı bir yaşam ortamı sağlamak zorundayız" olduğunu dile getirerek, kentsel dönüşümün de bunun için çok önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.