Gaziosmanpaşa'da marketten soygun girişimi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'daki bir markette soygun girişiminde bulunan maskeli ve silahlı 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazımkarabekir Mahallesi 840. Sokak'taki markete motosikletle gelen silahlı ve maskeli iki kişi, çalışanları tehdit ederek, kasadaki paraları istedi.

Polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi üzerine, iki soyguncu marketten kaçtı.

Şüphelilerden birinin markette kalarak çalışanları rehin aldığı iddiası üzerine, bölgeye özel harekat ekipleri çağrıldı. Çevrede önlem aldıktan sonra markete girip inceleme yapan polis ekipleri, içeride kimsenin olmadığını belirledi.

Çalışanların ifadesine başvuran ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.