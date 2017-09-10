Gaziosmanpaşa'da yangın

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'daki Gençlik Parkı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde bulunan Gençlik Parkı'ndaki işletmede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği yangın, iş yerinde hasara sebep oldu.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.