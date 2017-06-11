Gazipaşa 4. Geleneksel İftar Buluşması

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Gün Türkiye'nin yeniden mazlum milletlerin sesi olma günüdür. Dünyaya karşı mazlum milletlere karşı borcumuz vardır. İçeride ve dışarıda kaya gibi sağlam olmalıyız." dedi.

Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 4. Geleneksel İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, rahmet ve arınma ayı ramazanın, İslam alemine, dünyaya, huzuru ve bereketi getirmesini Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Antalya'ya hizmet için göreve geldiklerini belirten Türel, ibadet anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Antalya'nın geleceğine yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceğini dile getiren Türel, Gazipaşa'da yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ramazan günlerinde gereksiz konularla zaman kaybettirme gayretinde olunmaması gerektiğini ifade eden Türel, "Müslüman'ın Müslüman'a yaptığını başkası yapmıyor. İslam alemi kendisiyle savaşmaktan kafasını kaldırıp geleceğe bakmaya zaman bulamıyor. Asırlar boyu İslam ülkeleri sömürge oldular. Bugün ise bin parçaya bölünmüş şekilde devam ediyorlar. Türk dünyası birçok defa İslam dünyasının öncüsü, gururu oldu. 1453 böyledir, Kurtuluş Savaşı böyledir. Gün Türkiye'nin yeniden mazlum milletlerin sesi olma günüdür. Dünyaya karşı mazlum milletlere karşı borcumuz vardır. İçeride ve dışarıda kaya gibi sağlam olmalıyız." diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza her türlü engeller çıkarılmaya çalışılmıştır. 50 yıldır planlanmış, büyütülmüş, yerleştirilmiş bir şebeke içeriden işgal hareketi başlatmıştır." ifadesini kullanan Türel, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine değindi.

DEAŞ'ın İslam adını kullandığını, FETÖ'nün senelerdir İslam adına herkesi kandırdığını ve beyinleri yıkadığını anlatan Türel, "Allah Türkiye'nin yüzüne bakmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve milletimizin duruşuyla büyük badire atlatıldı. Ancak içeride ve dışarıda akla gelmeyen bin türlü oyun hala devam ediyor. Yeni istismarlara, yeni hesaplara karşı çok dikkatli olma konusunda herkesi uyarıyorum. Teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Aziz milletimizin tuzaklara düşmemesi gerekiyor. Birlik ve beraberlik ile bu oyunlarını bozduk. İnşallah yine bozacağız." değerlendirmesinde bulundu.