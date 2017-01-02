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Gazipaşa'da FETÖ/PDY operasyonu

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alındı

Gazipaşa'da FETÖ/PDY operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürü ve eski AK Parti ilçe başkanının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında Gazipaşa ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürü M. A, eski AK Parti İlçe Başkanı B.A. ile eski AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı N.Ö.nün de bulunduğu 4'ü kadın 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin de arandığı öğrenildi.

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