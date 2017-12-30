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Gazze şehidini uğurladı

- İsrail askerlerinin, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve bu sabah şehit olan 20 yaşındaki Maslah toprağa verildi

Gazze şehidini uğurladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve bu sabah şehit olan 20 yaşındaki Filistinli Cemal Muhammed Maslah için yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi.

Gazze'deki El-Megazi Mülteci Kampı'nda kılınan cenaze namazının ardından kamptaki kabristanlığa defnedilen Maslah'ın cenaze törenine, yüzlerce Filistinlinin yanı sıra silahlı direniş gruplarından da onlarca kişi katıldı.

Filistin bayrakları taşıyan kalabalık sık sık Kudüs'e destek ve İsrail'e karşı intikam sloganları attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamayla, Gazze'nin doğusunda dün düzenlenen gösteriler sırasında ağır yaralanan Maslah'ın şehit olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ilan ettiği 6 Aralık'tan bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria ve Gazze sınırı gösterilere sahne oluyor.

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