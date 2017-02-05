Gazze Şeridi'ndeki elektrik krizi

GAZZE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir heyet, Gazze Şeridi'nde devam eden elektrik sorununun çözüm yollarını görüşmek amacıyla Gazze'deki Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar İdaresi (PENRA) yetkilileriyle bir araya geldi.

PENRA'nın Gazze’deki merkezinde, Gazze'nin 10 yıldır devam eden elektrik sıkıntısını ele almak üzere bir araya gelen Türk heyeti ile PENRA yetkilileri arasındaki görüşme birkaç saat sürdü.

PENRA Bilgi Merkezi Müdürü Ahmed Ebu Umreyn, yaptığı basın açıklamasında, "Türk heyeti, Gazze'deki elektrik krizinin çözüm yollarını incelemek üzere geldi." dedi.

Bu görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi beklenen üst düzey ziyarete hazırlık niteliğinde olduğunu ifade eden Ebu Umreyn, söz konusu ziyaretin, elektrik krizine çözüm bulunması konusunda katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Türk heyeti, bugün Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaşmıştı.

Türkiye geçen ay elektrik santraline 15 milyon litre yakıt göndermeyi planladığını kaydetmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir heyet, Temmuz 2016'da Gazze Şeridi'ndeki elektrik sorununun çözüm yollarını görüşmek amacıyla Gazze'deki PENRA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat enerji elde edilebiliyor.