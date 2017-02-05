Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç ekonomi Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Gazze Şeridi'ndeki elektrik krizi

- Türk heyeti, elektrik sorununun çözüm yollarını görüşmek amacıyla Gazze'deki yetkililer görüştü

Gazze Şeridi'ndeki elektrik krizi

GAZZE (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir heyet, Gazze Şeridi'nde devam eden elektrik sorununun çözüm yollarını görüşmek amacıyla Gazze'deki Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar İdaresi (PENRA) yetkilileriyle bir araya geldi.

PENRA'nın Gazze’deki merkezinde, Gazze'nin 10 yıldır devam eden elektrik sıkıntısını ele almak üzere bir araya gelen Türk heyeti ile PENRA yetkilileri arasındaki görüşme birkaç saat sürdü.

PENRA Bilgi Merkezi Müdürü Ahmed Ebu Umreyn, yaptığı basın açıklamasında, "Türk heyeti, Gazze'deki elektrik krizinin çözüm yollarını incelemek üzere geldi." dedi.

Bu görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi beklenen üst düzey ziyarete hazırlık niteliğinde olduğunu ifade eden Ebu Umreyn, söz konusu ziyaretin, elektrik krizine çözüm bulunması konusunda katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Türk heyeti, bugün Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaşmıştı.

Türkiye geçen ay elektrik santraline 15 milyon litre yakıt göndermeyi planladığını kaydetmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından bir heyet, Temmuz 2016'da Gazze Şeridi'ndeki elektrik sorununun çözüm yollarını görüşmek amacıyla Gazze'deki PENRA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat enerji elde edilebiliyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FilistinGazzePENRATürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.