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Gazze Şeridi'ndeki hayvanat bahçesi kapanmanın eşiğinde

- Refah kentindeki tek hayvanat bahçesi İsrail ablukasının yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapısına kilit vurma noktasına geldi

Gazze Şeridi'ndeki hayvanat bahçesi kapanmanın eşiğinde

GAZZE (AA) - HANİ EŞ-ŞAİR - Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki tek hayvanat bahçesi, İsrail ablukasının yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Hayvanat bahçesinin sahibi Muhammed Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır devam eden İsrail ablukası nedeniyle ekonomik olarak çok zor durumda bulunduğunu, hayvanları yeteri kadar besleyip bakımlarını yapamadığını söyledi.

Abluka nedeniyle ziyaretçi sayısının da giderek düştüğünü aktaran Cuma, hayvanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Cuma, bilet fiyatlarını 10 şekele (2.8 dolar) çekmesine rağmen Gazze halkının yeterli ekonomik gücü olmadığı için bu parayı daha öncelikli ihtiyaçlarına ayırdıklarına dikkati çekti.

Uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulunan Cuma, beklediği desteğin gelmemesi durumunda hayvanat bahçesini satışa çıkaracağını ifade etti.

- Gazze Şeridi'nin en büyük hayvanat bahçesi

Yaklaşık 17 yıl önce açılan ve Gazze Şeridi'nin en büyük hayvanat bahçesi konumundaki tesis yaklaşık 100 çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesinin bazı bölümlerinin 2004'teki İsrail işgali sırasında askerler tarafından iş makineleri ile yıkıldığını ve kendisine herhangi bir tazminat ödenmediğini aktaran Cuma, İsrail'in Gazze'ye 2009, 2012 ve 2014'te düzenlediği saldırılar neticesinde ekonomik durumu daha da kötüleşen halkın eğlence mekanlarına rağbet etmediğini kaydetti.

İsrail, Filistin'de Ocak 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne karadan, denizden ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı.

BM verilerine göre, abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde halkın çoğu yardıma muhtaç şekilde yaşıyor ve bölgedeki işsizlik oranının yüzde 43'ü bulduğu belirtiliyor.



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Anahtar Kelimeler:
GazzeHayvanat BahçesiRefah
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